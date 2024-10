‘Slow Horses’ rinnovato per la sesta stagione da Apple TV+ (Di martedì 15 ottobre 2024) Apple TV+ accompagnerà le spie di Slough House per la sesta stagione. La serie di successo Slow Horses, con Gary Oldman, è stata rilanciata di nuovo dopo la conclusione della stagione 4 sulla piattaforma di streaming. Una quinta stagione è stata ordinata a gennaio. Nella sesta stagione, le spie si mettono in fuga mentre Diana Taverner (Kristin Scott Thomas) le coinvolge tutte in un gioco di ritorsione e vendetta ad alto rischio fatale. La sesta stagione sarà basata sui romanzi di Mick Herron Joe Country e Slough House, che sono il sesto e il settimo libro della serie. La stagione 5 è prevista per il 2025. In passato, Apple ha svelato due stagioni di Slow Horses contemporaneamente, ma non ci sono ancora notizie sulla stagione 7. Metropolitanmagazine.it - ‘Slow Horses’ rinnovato per la sesta stagione da Apple TV+ Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di martedì 15 ottobre 2024)TV+ accompagnerà le spie di Slough House per la. La serie di successo Slow Horses, con Gary Oldman, è stata rilanciata di nuovo dopo la conclusione della4 sulla piattaforma di streaming. Una quintaè stata ordinata a gennaio. Nella, le spie si mettono in fuga mentre Diana Taverner (Kristin Scott Thomas) le coinvolge tutte in un gioco di ritorsione e vendetta ad alto rischio fatale. Lasarà basata sui romanzi di Mick Herron Joe Country e Slough House, che sono il sesto e il settimo libro della serie. La5 è prevista per il 2025. In passato,ha svelato due stagioni di Slow Horses contemporaneamente, ma non ci sono ancora notizie sulla7.

Slow Horses : Apple TV+ rinnova per una sesta stagione - Slow Horses vede protagonista Gary Oldman “Slow Horses” è stata celebrata come “senza dubbio la migliore serie di spionaggio vista in televisione”, “uno spy thriller epico”, “assolutamente brillante” e “dannatamente bello”. La sesta stagione è adattata per la televisione dalla co-produttrice esecutiva Gaby Chiappe, mentre Adam Randall torna alla regia. (Cinefilos.it)

La serie tv Slow Horses andrà avanti con una sesta stagione - Slow Horses ha ottenuto le sue prime nomination agli Emmy’s quest’anno grazie alla sua terza stagione, portando a casa il premio per la Miglior Sceneggiatura Drammatica, premio andato allo scrittore Will Smith (qui tutti i vincitori). Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Iain Canning, Emile Sherman, Jane Robertson, Julian Stevens, Douglas Urbanski, Gail Mutrux, Graham Yost e Will Smith sono i ... (Universalmovies.it)

