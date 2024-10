Roberto Occhiuto presenta il Piano per l’occupazione: 183 milioni di euro per la Calabria (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha recentemente svelato un ambizioso Piano per le Politiche attive del lavoro, durante una conferenza stampa a cui ha partecipato anche l’assessore alle Politiche del Lavoro, Giovanni Calabrese. Con un focus sul miglioramento delle opportunità lavorative, questo progetto rappresenta un investimento significativo nel futuro economico e sociale della regione. La dotazione complessiva di 183 milioni di euro segnerà un cambiamento nell’approccio alla creazione di occupazione stabile, mirando alla riduzione della precarietà e incremento della stabilizzazione lavorativa. Gaeta.it - Roberto Occhiuto presenta il Piano per l’occupazione: 183 milioni di euro per la Calabria Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il presidente della Regione, ha recentemente svelato un ambiziosoper le Politiche attive del lavoro, durante una conferenza stampa a cui ha partecipato anche l’assessore alle Politiche del Lavoro, Giovanni Calabrese. Con un focus sul miglioramento delle opportunità lavorative, questo progetto rapun investimento significativo nel futuro economico e sociale della regione. La dotazione complessiva di 183disegnerà un cambiamento nell’approccio alla creazione di occupazione stabile, mirando alla riduzione della precarietà e incremento della stabilizzazione lavorativa.

