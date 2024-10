Philip Morris lancia a Milano IQOS ILUMA i PRIME e presenta l’idea di un futuro sostenibile e senza fumo (Di martedì 15 ottobre 2024) Milano – Philip Morris Italia presenta a Milano il nuovo dispositivo IQOS ILUMA i PRIME e illustra il suo progetto di futuro sostenibile. Il nuovo prodotto, tecnologia di punta della nuova serie ILUMA arriva a distanza di dieci anni dal primo dispositivo, nell’imepegno di PMI di costruire un futuro senza fumo. Il processo per arrivare ad Philip Morris lancia a Milano IQOS ILUMA i PRIME e presenta l’idea di un futuro sostenibile e senza fumo InsideOver. It.insideover.com - Philip Morris lancia a Milano IQOS ILUMA i PRIME e presenta l’idea di un futuro sostenibile e senza fumo Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di martedì 15 ottobre 2024)Italiail nuovo dispositivoe illustra il suo progetto di. Il nuovo prodotto, tecnologia di punta della nuova seriearriva a distanza di dieci anni dal primo dispositivo, nell’imepegno di PMI di costruire un. Il processo per arrivare addi unInsideOver.

Philip Morris lancia in Italia Iqos Iluma i Prime - Il nuovo prodotto – spiega una nota – rappresenta il dispositivo di punta della nuova serie Iqos Iluma i, l'ultima della gamma di prodotti senza combustione dedicato agli adulti. (Adnkronos) – Philip Morris Italia, affiliata italiana del gruppo Philip Morris International, ha annunciato oggi il lancio in Italia di Iqos Iluma i Prime. (Webmagazine24.it)

Philip Morris lancia in Italia il nuovo IQOS ILUMA i PRIME - Il nuovo prodotto è dotato di nuove funzionalità avanzate, come il touch screen che consente di visualizzare rapidamente le informazioni sull’esperienza di utilizzo e la modalità Pausa per interrompere l’esperienza e riprenderla con lo stesso smartcore stick. Iannelli: «Vogliamo realizzare una trasformazione epocale del nostro business» Gli ha fatto eco Gianluca Iannelli, head of Smoke-free ... (Lettera43.it)