Paese distrutto per la morte di Seba, 17 anni: lo strazio di genitori e fratelli

Sebastiano Diego Socci per tutti era semplicemente Sebastiano, per gli amici niente più che Seba: è la vittima del tragico incidente di domenica sera in Via Stazione a Ponte San Marco. Il ragazzo, 17 anni, è spirato lunedì mattina al Civile: troppo gravi le ferite riportate. Rianimato sul posto e

Tragedia in moto : Sebastiano Diego Socci muore a 17 anni - Non è sopravvissuto ai traumi riportati nell’incidente in moto, avvenuto domenica sera a Calcinato: Sebastiano Diego Socci è morto a soli 17 anni. Le sue condizioni sono precipitate poche ore dopo il ricovero all’ospedale Civile di Brescia e, nella tarda mattinata di oggi, lunedì 14 ottobre, è... (Bresciatoday.it)

