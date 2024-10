Padel quinta tappa Open Fitp | a Pescara brilla l’azzurro Cassetta

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (askanews) – Dopo l’affollatissimadi Roma – con gli azzurri Giulio Graziotti, Giorgia Marchetti e Chiara Pappacena a festeggiare il titolo – si sposta ala MediolanumCup, torneoda 15mila euro di prize money, uno dei più alti in Italia. La– si legge in una nota – è in programma al Magister Village di Montesilvano fino al 20 ottobre e vedrà ancora in campo i migliori atleti delitaliano e internazionale, per un evento aperto gratuitamente al pubblico. In primo piano tra i big c’è sicuramente Marco, numero 4 rankingprima fascia star e primo azzurro a entrare nella top 100 mondiale.è stato uno dei protagonisti dell’argento dell’Italia agli Europei dello scorso luglio e sempre con la Nazionale tornerà in campo a fine mese, per i mondiali in Qatar.