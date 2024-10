Thesocialpost.it - Muore durante un incontro romantico con un ragazzo conosciuto su Tinder: aperta un’inchiesta

(Di martedì 15 ottobre 2024) La Procura della Repubblica di Latina ha avviatoper fare chiarezza sulla morte improvvisa di una giovane donna di 24 anni, avvenuta nella serata di domenica mentre si trovava a casa di un coetaneo latinense,tramite l’app di incontri. Nonostante i tentativi del, che ha provato a rianimarla con un massaggio cardiaco, e l’arrivo tempestivo dei soccorsi, per la ragazza non c’è stato nulla da fare.Leggi anche: Adolescente vittima di bullismo si toglie la vita a 15 anni con la pistola del papà All’arrivo degli operatori del 118, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto solo constatare il decesso della 24enne, richiedendo come da prassi l’intervento delle forze dell’ordine per eseguire i primi accertamenti e un sopralluogo nell’appartamento.