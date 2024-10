Sport.quotidiano.net - Modena Mendes scalpita: "Ancora un mese..."

(Di martedì 15 ottobre 2024) Prima apparizione televisiva ieri sera per Pedro, il vero colpo del mercato deldi questa stagione, al momento come tutti sanno fermo ai box per la lesione al legamento collaterale esterno del ginocchio sinistro subito in un duro contrasto di gioco nella gara al Braglia contro la Juve Stabia. Il centravanti portoghese, che con un cartellino pagato due milioni e rotti è certamente uno degli acquisti più onerosi della storia del, è stato ospite della trasmissione di Trc ‘Gialli di sera’, e con il suo sorriso solare ha parlato a trecentosessanta gradi di questa sua avventura in canarino. "Qui asto benissimo, ovvio che avrei potuto stare meglio. Ma domani (oggi ndr) toglierò il tutore al ginocchio e sapremo finalmente quando potrò rientrare, spero dopo la sosta del campionato che ci sarà a novembre (fra uncirca, ndr).