Mbappé e il sospetto di stupro in Svezia, la procuratrice: «C’è stata una denuncia, non confermo che sia stupro» (Di martedì 15 ottobre 2024) Mbappé e il sospetto di stupro in Svezia, la procuratrice: «C’è stata un denuncia, non conferma che sia stupro» Dopo la sua visita a Stoccolma, Kylian Mbappé è ragionevolmente sospettato di stupro, secondo le informazioni di Expressen. Il soggiorno del francese a Stoccolma è stato circondato da mistero e segretezza. Si dice che Mbappé sia ??stato, tra l’altro, al ristorante Chez Jolie e alla discoteca V. Insieme all’amico e giocatore del Bayer Leverkusen Nordi Mukiele, la stella del Real Madrid si è registrata alla discoteca mercoledì e giovedì. Secondo le informazioni di Expressen, per gli ospiti sulla lista degli invitati c’era un severo divieto di utilizzo del cellulare. Gli ospiti al loro arrivo dovevano riporre i telefoni nelle buste. Expressen scrive che Il sospetto stupro sarebbe avvenuto al Bank Hotel dove Mbappé ha soggiornato durante la sua visita a Stoccolma. Ilnapolista.it - Mbappé e il sospetto di stupro in Svezia, la procuratrice: «C’è stata una denuncia, non confermo che sia stupro» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 15 ottobre 2024)e ildiin, la: «C’èun, non conferma che sia» Dopo la sua visita a Stoccolma, Kylianè ragionevolmente sospettato di, secondo le informazioni di Expressen. Il soggiorno del francese a Stoccolma è stato circondato da mistero e segretezza. Si dice chesia ??stato, tra l’altro, al ristorante Chez Jolie e alla discoteca V. Insieme all’amico e giocatore del Bayer Leverkusen Nordi Mukiele, la stella del Real Madrid si è registrata alla discoteca mercoledì e giovedì. Secondo le informazioni di Expressen, per gli ospiti sulla lista degli invitati c’era un severo divieto di utilizzo del cellulare. Gli ospiti al loro arrivo dovevano riporre i telefoni nelle buste. Expressen scrive che Ilsarebbe avvenuto al Bank Hotel doveha soggiornato durante la sua visita a Stoccolma.

