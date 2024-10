Calciomercato.it - L’esonero è dietro l’angolo: in bilico c’è anche Balotelli

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) La prossima giornata del campionato di Serie A, dopo il ritorno dalla sosta per le nazionali, sarà decisiva per il futuro dell’allenatore Torna il campionato nel weekend dopo la parentesi della Nazionale, con l’Italia che a Udine ha superato lunedì sera Israele e avvicina così la qualificazione alla fase finale di Nations League. Mario(LaPresse) – Calciomercato.itSabato invece scoccherà nuovamente l’ora della Serie A, con diverse partire importanti e che potrebbe segnareil futuro di alcuni protagonisti. Tra questi spicca Alberto Gilardino, in crisi di risultati alla guida del Genoa dopo un ottimo avvio di campionato. I ‘Grifoni’ avevano fermato all’esordio al ‘Ferraris’ i campioni d’Italia dell’Inter, prima del blitz esterno sul campo del Monza.