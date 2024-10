Israele a Usa: su Iran decidiamo noi (Di martedì 15 ottobre 2024) 11.44 L'ufficio del premier israeliano Netanyahu ha affermato che la decisione su ritorsioni contro l'Iran per l'attacco missilistico del 1° ottobre scorso sarà presa in base alle esigenze di Israele. La dichiarazione, rilasciata nella notte, è una risposta al Washington Post secondo cui Netanyahu avrebbe detto al presidente Usa Biden che Israele non avrebbe attaccato i siti petroliferi o nucleari Iraniani.Il giornale riferisce che,secondo fonti informate,l'attacco di Israele all'Iran ci sarà prima delle elezioni americane del 5 novembre. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 15 ottobre 2024) 11.44 L'ufficio del premier israeliano Netanyahu ha affermato che la decisione su ritorsioni contro l'per l'attacco missilistico del 1° ottobre scorso sarà presa in base alle esigenze di. La dichiarazione, rilasciata nella notte, è una risposta al Washington Post secondo cui Netanyahu avrebbe detto al presidente Usa Biden chenon avrebbe attaccato i siti petroliferi o nucleariiani.Il giornale riferisce che,secondo fonti informate,l'attacco diall'ci sarà prima delle elezioni americane del 5 novembre.

