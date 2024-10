Lortica.it - Il valore del tempo condiviso

Leggi tutta la notizia su Lortica.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) “ Viviamo in un mondo che ci spinge costantemente a correre, a inseguire il prossimo obiettivo, il prossimo impegno, spesso dimenticandoci di ciò che conta davvero: ilpassato con le persone che amiamo. Eppure, quei momenti in cui ci fermiamo, anche solo per una giornata, per celebrare un compleanno o una ricorrenza, rappresentano una pausa preziosa, un’opportunità per riconnetterci con ciò che è essenziale. La frenesia della vita moderna ci porta a dare per scontato ildelle piccole cose: una chiacchierata attorno a un tavolo, una risata condivisa, uno sguardo di comprensione. Celebrare i nostri anziani, in particolare, è un gesto che racchiude una bellezza profonda.