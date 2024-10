Ilfattoquotidiano.it - Google sempre più affamata di energia. Ora punta sui mini reattori nucleari per i suoi data center

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il gruppo, alle prese, come gli altri colossi tech, con i giganteschi consumi energetici deinecessari per l’Intelligenza artificiale, ha deciso di investire nello sviluppo della prossima generazione dinucleare. La scelta è caduta sulla statunitense Kairos Power, società che sta costruendo piccolimodulari (smr). Mountain View ha siglato un accordo per sei o sette, per una capacità totale di 5000 MW. L’verrà fornita appena iinizieranno a rifornire le reti elettriche statunitensi. “Questa decisione fa parte di uno sforzo per portare in rete elettricità senza emissioni di carbonio mentre stiamo costruendo i”, ha affermato Michael Terrell, direttoree clima presso. Si prevede che le forniture diinizino tra il 2030 e il 2035.