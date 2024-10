Giorgia Meloni venerdì in Libano. E al Senato dice: “Israele ingiustificabile per attacchi a Unifil” (Di martedì 15 ottobre 2024) Nel suo intervento al Senato, nella mattinata, la Premier aveva bollato Israele, senza se e senza ma, per gli attacchi a Unifil: "Pur se non si sono registrate vittime o danni ingenti io penso che non si possa considerare accettabile" l'attacco di Israele all'Unifil "ed è la posizione che l'Italia ha assunto con determinazione a tutti i livelli: pretendiamo che venga garantita la sicurezza dei nostri soldati sia Unifil sia nella missione bilaterale, che insieme al resto della comunità internazionale hanno contribuito per anni" alla stabilità del confine tra Israele e Libano L'articolo Giorgia Meloni venerdì in Libano. E al Senato dice: “Israele ingiustificabile per attacchi a Unifil” proviene da Firenze Post. .com - Giorgia Meloni venerdì in Libano. E al Senato dice: “Israele ingiustificabile per attacchi a Unifil” Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) Nel suo intervento al, nella mattinata, la Premier aveva bollato, senza se e senza ma, per gli: "Pur se non si sono registrate vittime o danni ingenti io penso che non si possa considerare accettabile" l'attacco diall'"ed è la posizione che l'Italia ha assunto con determinazione a tutti i livelli: pretendiamo che venga garantita la sicurezza dei nostri soldati siasia nella missione bilaterale, che insieme al resto della comunità internazionale hanno contribuito per anni" alla stabilità del confine traL'articoloin. E al: “per” proviene da Firenze Post.

