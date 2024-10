Genoa, Gollini si opera per una "neoformazione adiposa": cos'ha e quando torna in campo (Di martedì 15 ottobre 2024) Pierluigi Gollini, portiere del Genoa, si ferma e finisce sotto i ferri. Lo ha comunicato la società rossoblù con queste, difficili parole: Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Pierluigi, portiere del, si ferma e finisce sotto i ferri. Lo ha comunicato la società rossoblù con queste, difficili parole:

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Genoa - stop per Gollini : giovedì intervento chirurgico per il portiere rossoblù - The post Genoa, stop per Gollini: giovedì intervento chirurgico per il portiere rossoblù appeared first on SportFace. In un comunicato ufficiale il club infatti ha reso noto quanto segue: “Pierluigi Gollini verrà sottoposto nella giornata di giovedì a intervento chirurgico per l’asportazione di una neoformazione adiposa in regione peritrocanterica destra che a seguito dei traumatismi correlati ... (Sportface.it)

PAGELLE Atalanta Genoa - TOP e FLOP del match : Retegui monumentale - male Gollini - PAGELLE ATALANTA GENOA: LE VALUTAZIONI DEL MATCH ATALANTA: Carnesecchi 6, Hien 7, de Roon 8, Kolasinac 7, Bellanova 6, […]. I TOP e i FLOP del match valido per la giornata di Serie A 2024/25: pagelle Atalanta Genoa Le pagelle dei protagonisti del match tra Atalanta e Genoa, valida per la giornata del campionato di Serie A 2024/2025. (Calcionews24.com)

Genoa - Gollini festeggia i 10 anni in Serie A : "Ancora tante pagine da scrivere" - Tra i protagonisti dell`ultima giornata di campionato c`è Pierluigi Gollini, il nuovo portiere del Genoa che in casa del Venezia ha respinto... (Calciomercato.com)