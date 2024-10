Thesocialpost.it - Follia in aereo: cerca di impedire il decollo e lancia accuse di razzismo per un cellulare

(Di martedì 15 ottobre 2024) Un episodio bizzarro ha scatenato il caos a bordo di un volo della Frontier Airlines diretto da San Diego a Las Vegas. Una passeggera, presa dal panico per aver dimenticato ilal gate, ha iniziato a urlare, chiedendo di fermare ile di tornare indietro. La situazione è stata ripresa da una testimone e condivisa su TikTok, dove ha rapidamente fatto il giro del web, totalizzando più di 400.000 visualizzazioni. “Sono una sovrana!” ediNel video si vede la donna mentre, in preda all’ansia, chiede insistentemente di tornare al gate per recuperare il. Il personale di bordo hato di mantenere la calma, spiegandole che ciò non era possibile, ma la passeggera non ha voluto sentire ragioni.