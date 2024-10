Figc, Gravina: “Bisogna puntare sul tempo di gioco effettivo”. E sulla ricandidatura alla presidenza… (Di martedì 15 ottobre 2024) Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha rilasciato un’intervista al Messaggero Veneto, toccando vari temi tra cui la sua candidatura alla presidenza: “Per una forma di rispetto verso i delegati, scioglierò questa riserva solo dopo l’assemblea. Non voglio che la decisione di una mia candidatura possa condizionare la modifica statutaria. L’unica cosa che posso dire è che non ho intenzione però di lasciare il calcio in mano a soggetti che non hanno visione e amore per il calcio“. Il numero uno della Federcalcio ha poi parlato di possibilità novità nel regolamento: “La tecnologia permette di fare grandi passi avanti, ad esempio sulla video assistenza arbitrale. Tra poco partirà la sperimentazione dove gli impianti lo consentiranno. Inoltre ritengo che Bisogna insistere sul tempo di gioco effettivo. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Gabriele, presidente della, ha rilasciato un’intervista al Messaggero Veneto, toccando vari temi tra cui la sua candidaturapresidenza: “Per una forma di rispetto verso i delegati, scioglierò questa riserva solo dopo l’assemblea. Non voglio che la decisione di una mia candidatura possa condizionare la modifica statutaria. L’unica cosa che posso dire è che non ho intenzione però di lasciare il calcio in mano a soggetti che non hanno visione e amore per il calcio“. Il numero uno della Federcalcio ha poi parlato di possibilità novità nel regolamento: “La tecnologia permette di fare grandi passi avanti, ad esempiovideo assistenza arbitrale. Tra poco partirà la sperimentazione dove gli impianti lo consentiranno. Inoltre ritengo cheinsistere suldi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

FIGC Gravina su Italia-Israele : “è una partita complicata - ma il calcio è condivisione” - L’accordo è stato stipulato con grande soddisfazione e fervore con il Friuli Venezia Giulia. Ha dichiarato:”Un ringraziamento a tutti i presenti e al presidente Pozzo per aver voluto accogliere con entusiasmo questa gara della Nazionale italiana. Non sta a me elogiare le meraviglie di una regione eccezionale come il Friuli Venezia Giulia, ma sono bellezze che si riflettono anche in ambito ... (Terzotemponapoli.com)

La Figc vuole il Var a chiamata - Repubblica : Gravina chiede permesso per sperimentare in Serie C - Si chiama “Football video support” e potrebbe essere ammesso in Italia dall’Ifab, ma non nelle serie maggiori, dove non si vuole rinunciare agli arbitri Var a Lissone, anche per una questione di immagine. Ogni squadra ha un numero limitato di chiamate, due, ma se l’arbitro dà ragione a chi ha richiesto la revisione al monitor, la chiamata non viene sottratta dal conto, un po’ come nel tennis. (Sportface.it)

Calcio : Figc. Gravina "Caso ultras ferisce il nostro mondo" - "La Procura federale ha chiesto gli atti, poi farà i suoi approfondimenti", dice il numero 1 della Federcalcio ROMA - "Appare uno spaccato censurabile, per usare un aggettivo molto leggero. La legge . Sicuramente è una situazione che dà una grande svolta al rapporto tra alcune tifoserie e alcuni club. (Ilgiornaleditalia.it)