Escalation in M.O., Meloni in missione in Libano: focus su Unifil e tensioni con Israele (Di martedì 15 ottobre 2024) La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annunciato al Senato che si recherà in Libano nei prossimi giorni, confermando poi alla Camera la specifica della data: "Ci andrò venerdì". Questa affermazione è stata fatta in risposta ai cronisti che l'hanno interpellata mentre lasciava l'Aula della Camera, subito dopo aver consegnato il testo delle comunicazioni in vista del prossimo Consiglio Europeo. Al Senato, la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier è stata approvata con 104 voti favorevoli, 65 contrari e 2 astenuti, a conferma di una dialettica politica intensa ma maggioritariamente allineata sul percorso del governo.

Libano - Meloni : ritiro Unifil sarebbe un grave errore - Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella replica alla Camera. (askanews) – “Pretendiamo la sicurezza dei nostri militari, la piena applicazione della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza Onu, ne ho discusso personalmente con Netanyahu domenica. Oggi la posizione del governo israeliano è un ritiro della missione Unifil, credo che un ritiro su richiesta unilaterale ... (Ildenaro.it)

Libano - Meloni : ‘ritiro Unifil sarebbe grave errore’ - . . Oggi la posizione del governo israeliano è un ritiro della missione Unifil, credo che un ritiro su richiesta unilaterale sarebbe un grave errore, minerebbe la credibilità della missione stessa e dell’Onu. “Pretendiamo la sicurezza dei nostri militari, la piena applicazione della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza Onu, ne ho discusso personalmente con Netanyahu domenica. (Imolaoggi.it)

Medioriente - Meloni annuncia : “Venerdì sarò in Libano” - “Su extraprofitti banche manovra avrà più coraggio di sinistra” Poi il tema manovra. Poste in ogni caso deve rimanere nelle mani degli italiani, ed è come il governo si sta muovendo, perché a differenza di come abbiamo spesso visto in questa nazione non intendiamo svendere niente dei gioielli di famiglia”. (Lapresse.it)