Ecco la manovra 2025: mille euro a neonato, più fondi per pensioni, sanità e famiglie (Di martedì 15 ottobre 2024) Via libera del Consiglio dei ministri presieduto dalla premier Giorgia Meloni alle misure della manovra 2025. In termini lordi la manovra è pari a circa 30 miliardi nel 2025, più 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027, spiegano fonti del Mef. Tra le altre coperture rilevanti della manovra arriveranno contributi del settore bancario e assicurativo, afferma quindi il Mef in una nota. La manovra 2025 punta sulla conferma del taglio del cuneo fiscale e l'accorpamento delle aliquote Irpef a tre scaglioni, rendendole strutturali, e su misure per le famiglie, come un nuova card da mille euro per i nuovi nati.

Manovra - dal Consiglio dei Ministri interventi per 30 miliardi nel 2025 - Tenuto conto del nuovo quadro di regole europee e del contesto economico, negativamente influenzato dall’incertezza globale connessa alla prosecuzione del conflitto russo-ucraino e al peggioramento della crisi in Medio Oriente, le misure contenute nel provvedimento si concentrano sulla riduzione della pressione fiscale e sul sostegno ai redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei ... (Unlimitednews.it)

La manovra 2025 introduce il bonus neonati e altri sostegni per le famiglie - Un’aggiunta particolarmente rilevante è il ‘bonus neonati‘, un’iniziativa che offre un aiuto economico a chi è in attesa o ha recentemente avuto un bambino. Questa struttura di detrazioni mira a incentivare il sostegno alle famiglie che affrontano spese più elevate, assicurandosi che i più vulnerabili abbiano accesso al supporto economico necessario per affrontare le sfide sostenute ... (Gaeta.it)

Manovra : 500 mln per carta ‘dedicata a te’ anche nel 2025 - Nel 2024 la card da 500 euro è stata assegnata a circa 1,3 milioni di famiglie con reddito Isee inferiore a 15. (LaPresse) – La carta la carta ‘dedicata a te’ è rifinanziata per il 2025 nella misura di 500 milioni. . E’ quanto fanno sapere fonti del Mef in merito alla manovra approvata dal Cdm. 000 euro. (Lapresse.it)