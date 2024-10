Ilrestodelcarlino.it - Due anziani morti ad Argenta: infermiere accusato di omicidio. Farmaci letali?

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 15 ottobre 2024)(Ferrara), 15 ottobre 2024 – Quei funerali bloccati in fretta e furia proprio nell’ora del cordoglio avevano suscitato stupore e interrogativi ad. Per giorni nel paese del Basso Ferrarese in molti si sono domandati perché non fosse possibile tributare l’ultimo saluto a duedeceduti nel reparto di Lungodegenza dell’ospedale Mazzolani Vandini. Le ragioni dello stop sono trapelate nella giornata di ieri, quando si è appreso di un’indagine aperta dalla procura su quei decessi. A quanto si apprende, il fascicolo è pere nel registro degli indagati c’è iscritto il nome di unche lavora all’ospedaleno. Al momento gli inquirenti sono più che abbottonati e il riserbo è massimo. Quel che si sa è che oggi verrà conferito l’incarico a un medico legale e a un tossicologo per eseguire l’autopsia sui corpi dei due