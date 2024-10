Drupi: “Mi avevano dato un anno di vita, poi sono guarito” (Di martedì 15 ottobre 2024) Il cantautore si racconta su Rai Radio2 negli studi di 5 in Condotta con Serena Bortone e Francesco Cundar, svelando di aver avuto gravi problemi di salute: "Un brutto problema al polmone ma l’ho guarito con le nuove tecnologie. Non ne voglio parlare perché la vita va avanti”. Fanpage.it - Drupi: “Mi avevano dato un anno di vita, poi sono guarito” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il cantautore si racconta su Rai Radio2 negli studi di 5 in Condotta con Serena Bortone e Francesco Cundar, svelando di aver avuto gravi problemi di salute: "Un brutto problema al polmone ma l’ho guarito con le nuove tecnologie. Non ne voglio parlare perché lava avanti”.

Drupi, la confessione: "Ho avuto un brutto problema al polmone" - "Ora sono guarito. Quando te lo dicono crolli ma poi scatta l’allegria e la speranza", ha detto il cantante ... (adnkronos.com)

Drupi, "ho avuto un brutto problema al polmone, ora guarito" - Non ne voglio parlare perché la vita va avanti". Lo ha rivelato Drupi, ospite in diretta su Rai Radio2 negli studi di 5 in Condotta con Serena Bortone e Francesco Cundari. Tra risate, musica e ... (ansa.it)

