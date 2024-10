Dovbyk, l'infiammazione al ginocchio non lo ferma: gol in nazionale e punta Roma-Inter (Di martedì 15 ottobre 2024) Artem Dovbyk non perde il vizio del gol neanche in nazionale. Ieri l`ucraino ha segnato la rete dell`1-1 contro la Repubblica Ceca salvando Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Artemnon perde il vizio del gol neanche in. Ieri l`ucraino ha segnato la rete dell`1-1 contro la Repubblica Ceca salvando

