Ilfattoquotidiano.it - Caso Scarpinato, Colosimo propone legge su incompatibilità dei commissari. Conte: “Fdi combatte la mafia o campioni dell’antimafia?”

(Di martedì 15 ottobre 2024) Modificare lache disciplina l’istituzione della commissione Antie prevedere l’esclusione dei parlamentari in presunto conflitto d’interessi. È questa la proposta avanzata da Chiaradurante l’ufficio di presidenza di Palazzo San Macuto. La riunione era stata convocata per discutere della vicenda che riguarda Roberto, senatore del Movimento 5 stelle. L’ex procuratore generale di Palermo, infatti, è stato intercettato insieme all’ex pm Gioacchino Natoli, sotto inchiesta per favoreggiamento allaa Caltanissetta. I due magistrati in pensione sono stati registrati mentre discutevano dell’audizione di Natoli proprio davanti commissione Anti. Il testo di quegli ascolti è stato inviato dalla procura guidata da Salvatore de Luca a, il 5 settembre scorso.