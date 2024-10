Gaeta.it - Brand Usa rafforza la leadership con quattro nuovi manager di alto livello

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp TwitterUsa, l’organizzazione dedicata alla promozione del turismo negli Stati Uniti, ha recentemente ampliato il proprio team dirigenziale, accogliendonuove figure professionali. Queste assunzioni strategiche mirano a potenziare ladell’ente e are la sua capacità di attrazione turistica aglobale, portando nuove competenze e innovazioni in un periodo cruciale per il settore.Usa si prepara così per un’importante iniziativa: laUsa Travel Week Uk & Europe, che si svolgerà a Londra dal 21 al 24 ottobre. Questa piattaforma rappresenta un’opportunità fondamentale per mostrare l’offerta turistica americana e le nuove assunzioni facenti parte della squadra, che assumeranno un ruolo cruciale in questo contesto.