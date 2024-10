Bolivia bus in un burrone | 8 vittime

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) 5.01 Almeno otto persone sono morte e altre nove sono rimaste ferite in un incidente di un mezzo di trasporto pubblico caduto in unvicino alla città di Cairoma, nella provincia di Loayza di La Paz. Lo ha riferito il comandante del dipartimento della polizia della regionena, Edgar Cortez. Il veicolo era guidato da una persona di 30 anni e apparteneva a una compagnia di trasporti pubblici che serve la tratta tra la città di El Alto, vicina a La Paz, e Cairoma. Ignote le cause dell'incidente