Baby Loss Awareness Porta Elisa si illumina di rosa e di azzurro

L'associazione Ciao Lapo promuove il Baby Loss Awareness Day, la giornata dedicata alla sensibilizzazione sul tema della perdita del bambino atteso durante la gravidanza o dopo la nascita e sulle sue implicazioni in termini di salute e benessere psicofisico delle donne e dei partner. La giornata ha lo scopo di aumentare la consapevolezza sul tema del lutto perinatale, promuovere la prevenzione delle morti evitabili e migliorare l'assistenza alle famiglie colpite. A sostegno dell'iniziativa l'amministrazione comunale ha stabilito di illuminare stasera di colore rosa e azzurro Porta Elisa.

