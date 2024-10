Atp Almaty 2024, Fognini eliminato al primo turno: avanza Virtanen in due set (Di martedì 15 ottobre 2024) Si ferma al primo turno la corsa di Fabio Fognini nel torneo ATP 250 di Almaty 2024 (cemento indoor). Il tennista azzurro ha battagliato per 1h25? ma si è inchinato al più quotato Otto Virtanen, decisamente più a suo agio in queste condizioni di gioco. 6-3 7-6(4) il punteggio del match, particolarmente rapido e caratterizzato da scambi veloci. Alla lunga, a fare la differenza è stato il servizio del ventitreenne finlandese, che ha ottenuto tanti punti diretti ed è spesso riuscito a chiudere il 15 in un paio di colpi. Fognini saluta dunque il Kazakistan, mentre Virtanen approda agli ottavi di finale, dove troverà il russo Karen Khachanov, terza forza del tabellone e che ha pertanto potuto usufruire di un bye all’esordio. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI CRONACA – Partenza in salita per Fognini, che perde la battuta in avvio e si ritrova subito costretto ad inseguire. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Si ferma alla corsa di Fabionel torneo ATP 250 di(cemento indoor). Il tennista azzurro ha battagliato per 1h25? ma si è inchinato al più quotato Otto, decisamente più a suo agio in queste condizioni di gioco. 6-3 7-6(4) il punteggio del match, particolarmente rapido e caratterizzato da scambi veloci. Alla lunga, a fare la differenza è stato il servizio del ventitreenne finlandese, che ha ottenuto tanti punti diretti ed è spesso riuscito a chiudere il 15 in un paio di colpi.saluta dunque il Kazakistan, mentreapproda agli ottavi di finale, dove troverà il russo Karen Khachanov, terza forza del tabellone e che ha pertanto potuto usufruire di un bye all’esordio. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI CRONACA – Partenza in salita per, che perde la battuta in avvio e si ritrova subito costretto ad inseguire.

Tabellone Atp Almaty 2024 : risultati e accoppiamenti - (7) Maroszan 6-4 7-6(4) Diallo b. Di seguito ecco il tabellone completo del torneo di Almaty. . Safiullin 5-7 7-6(4) 6-3 (3) Khachanov bye Virtanen vs Fognini (Q) Hassan vs (WC) Zhukayev (WC) Skatov vs (5) Machac (6) Zhang vs (Q) Karatsev Shevchenko vs (Q) Kukushkin (WC) Engel b. Il tabellone del torneo Atp 250 di Almaty 2024: ecco risultati e accoppiamenti di questo appuntamento di fine ... (Sportface.it)