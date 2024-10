Dilei.it - Amadeus su Chissà Chi è: “Se dicessi che non ci ho sofferto per niente sarei bugiardo”

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) L’addio in Rai? Di certo non è stato facile per quel volto che ne ha simboleggiato a lungo una fascia (e più) importante.è stato a lungo il conduttore di punta, tra Affari Tuoi, il Festival di Sanremo per cinque anni consecutivi, rinnovato in virtù del talento e degli ascolti. Il passaggio sul Nove è stato turbolento, segnato anche da notti insonni: il suo debutto era attesissimo e, come chiunque scelga di rischiare, puntualmente sono arrivate critiche e polemiche. In una intervista a RTL 102.5, in radio, il suo grande amore, “Ama” ha ripercorso gli anni di Sanremo (che oggi gli manca), guardando al futuro e concentrandosi sul presente.sul Nove, l’addio alla Rai In Raiè cresciuto, è maturato, fino a diventare inevitabilmente una colonna di quell’azienda.