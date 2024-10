Bubinoblog - AMADEUS COMMENTA GLI ASCOLTI DI CHISSÀ CHI È: “NON SONO UN PIFFERAIO MAGICO”

(Di martedì 15 ottobre 2024), in attesa della partenza de “La Corrida”, è impegnato nell’access con “chi è”, gli Ignoti versione Nove che finora non ha ottenuto i risultati sperati. Intervistato da Password su RTL 102.5, il popolare conduttore trasferitosi dalla Rai a Discovery ha ribadito innanzitutto che non è stata una questione di soldi viste le identiche offerte. NonCristiano Ronaldo che va in Arabia. Ho una visione delle situazioni ma non ho una sfera magica. Se sento che devo fare qualcosa, la faccio. In tutta la mia vita ho dato ascolto all’istinto. Qualche volta ho sbagliato ma quasi sempre mi ha portato sulla strada giusta. Ognuno di noi fa un mestiere e non può essere sempre ripetitivo. Si può cercare una comfort zone, ma dentro di me tendo ad essere irrequieto.