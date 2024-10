Accuse di violenza sessuale, l’annuncio UFFICIALE di Mbappé e degli agenti (Di martedì 15 ottobre 2024) In Svezia riportano che Mbappe sarebbe accusato dello stupro di una donna avvenuto giovedì sera a Stoccolma, dove ha trascorso un paio di giorni Nuova bufera mediatica su Kylian Mbappe, che in questa finestra per le nazionali è rimasto a riposo per recuperare la condizione migliore. Scatenando così le polemiche in Francia, acuite dalle notizie dei tabloid svedesi che hanno raccontato la fuga a Stoccolma del campione del Real con tanto di nottata in un locale notturno. Ma i guai per Mbappe non sono finiti qui, visto che alcuni media lo hanno accostato a un fatto di cronaca accaduto nella capitale svedese, ovvero uno stupro denunciato da una donna sabato. Kylian Mbappe (LaPresse) – calciomercato.itIl quotidiano ‘Aftonbladet’ ha riportato che la denuncia era stata sporta dopo che la presunta vittima aveva cercato cure mediche, ma non ha detto chi era il nome del colpevole. Calciomercato.it - Accuse di violenza sessuale, l’annuncio UFFICIALE di Mbappé e degli agenti Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di martedì 15 ottobre 2024) In Svezia riportano che Mbappe sarebbe accusato dello stupro di una donna avvenuto giovedì sera a Stoccolma, dove ha trascorso un paio di giorni Nuova bufera mediatica su Kylian Mbappe, che in questa finestra per le nazionali è rimasto a riposo per recuperare la condizione migliore. Scatenando così le polemiche in Francia, acuite dalle notizie dei tabloid svedesi che hanno raccontato la fuga a Stoccolma del campione del Real con tanto di nottata in un locale notturno. Ma i guai per Mbappe non sono finiti qui, visto che alcuni media lo hanno accostato a un fatto di cronaca accaduto nella capitale svedese, ovvero uno stupro denunciato da una donna sabato. Kylian Mbappe (LaPresse) – calciomercato.itIl quotidiano ‘Aftonbladet’ ha riportato che la denuncia era stata sporta dopo che la presunta vittima aveva cercato cure mediche, ma non ha detto chi era il nome del colpevole.

