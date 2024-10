A 74 anni si laurea per l'ottava volta: "Questa la dedico a mia moglie" (Di martedì 15 ottobre 2024) Non un semplice mazzo di fiori, ma un dono straordinario: l’ottava laurea. Il reggino Gennaro Cortese, 74 anni e una vita ricca di successi, dedica il suo ultimo titolo accademico alla moglie Mara per celebrare i 50 anni di matrimonio, mentre guarda già al futuro con un nuovo sogno.Il Messinatoday.it - A 74 anni si laurea per l'ottava volta: "Questa la dedico a mia moglie" Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Non un semplice mazzo di fiori, ma un dono straordinario: l’. Il reggino Gennaro Cortese, 74e una vita ricca di successi, dedica il suo ultimo titolo accademico allaMara per celebrare i 50di matrimonio, mentre guarda già al futuro con un nuovo sogno.Il

