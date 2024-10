Game-experience.it - Xbox Partner Preview, annunciato l’evento di Ottobre 2024 con data, ora ed informazioni

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Microsoft haufficialmente un nuovoin programma alle ore 19:00 italiane della giornata di giovedì 17. Come anticipato da un rumor appena poche ore fa, il colosso americano terrà un nuovo evento comunicativo tra ormai pochi giorni, dedicato in questo caso esclusivamente alle terze parti, con l’obiettivo di presentare ai fan tutta una serie di novità in arrivo dai team di sviluppo esterni alla propria divisione gaming in arrivo sue PC. Nel corso di questo nuovodovrebbe essere presente un nuovo trailer del DLC di Alan Wake 2, “The Lake House”, annunciando con ogni probabilità ladi uscita ufficiale di questo contenuto aggiuntivo.