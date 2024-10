Tennis: Italia da record, azzurri in tutte categorie Atp e Wta Finals (Di lunedì 14 ottobre 2024) È la prima volta nella storia del Tennis azzurro con qualificati nel singolare e nel doppio ROMA - Per la prima volta nella storia del Tennis azzurro l'Italia ha qualificato un giocatore in tutte le categorie delle ATP e WTA Finals. Era dal 2009, quando ci riuscirono gli Stati Uniti, che una nazione Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Italia da record, azzurri in tutte categorie Atp e Wta Finals Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) È la prima volta nella storia delazzurro con qualificati nel singolare e nel doppio ROMA - Per la prima volta nella storia delazzurro l'ha qualificato un giocatore inledelle ATP e WTA. Era dal 2009, quando ci riuscirono gli Stati Uniti, che una nazione

Tutte le vittorie e le finali del tennis italiano nel 2024 - Andiamo a ripercorrere tutte le finali disputate in questo 2024 dai nostri tennisti e dalle nostre tenniste. Musetti/Sonego 7-6 2-6 10-8 Roland Garros: Arevalo/Pavic b. Gauff/Routliffe 6-3 4-6 10-8 Roland Garros: Gauff/Siniakova b. Jannik Sinner 6-7 6-4 7-6 Masters 1000 Shanghai: Jannik Sinner b. Una stagione iniziata con il successo di Jannik Sinner a Melbourne e proseguita con una serie di ... (Sportface.it)

Italia del tennis sugli scudi : azzurri presenti in tutte le categorie delle ATP e WTA Finals! - . Se è vero che la presenza a Torino di Sinner non era un fattore in discussione da tempo, lo stesso non si poteva dire per gli altri giocatori nostrani citati. Tuttavia, ci sarà da affrontare prima Torino (uomini) e Riad (donne) per lasciare ancora il segno. In coppia con Errani, altre soddisfazioni come le vittorie a Roma e a Pechino, la Finale del Roland Garros e l’oro olimpico. (Oasport.it)

