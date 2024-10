Tajani, non scappiamo dal Libano, decisione spetta all'Onu (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Abbiamo ribadito che quello che è accaduto è inaccettabile. I soldati italiani non si toccano. Non lasceremo le postazioni, anche perché è una decisione che spetta soltanto alle Nazioni unite. Noi non scappiamo dai luoghi dove ci sono delle difficoltà". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Berlino, nella sede dell'Ambasciata italiana, dopo il summit sui Balcani. "I nostri soldati hanno sempre fatto il loro dovere, non sono terroristi di Hezbollah", ha aggiunto. Quotidiano.net - Tajani, non scappiamo dal Libano, decisione spetta all'Onu Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Abbiamo ribadito che quello che è accaduto è inaccettabile. I soldati italiani non si toccano. Non lasceremo le postazioni, anche perché è unachesoltanto alle Nazioni unite. Noi nondai luoghi dove ci sono delle difficoltà". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonioa Berlino, nella sede dell'Ambasciata italiana, dopo il summit sui Balcani. "I nostri soldati hanno sempre fatto il loro dovere, non sono terroristi di Hezbollah", ha aggiunto.

