Glieroidelcalcio.com - Roma e Milan ricordano Aldo Maldera

(Di lunedì 14 ottobre 2024) L’omaggio addiIl 14 ottobre del 1953 nasce: il difensore e centrocampista ha vestito le maglie die Fiorentina. Cresciuto nelle giovanili della squadra rossonera con cui debuttò in Serie A, riuscì poi dalla stagione 1975-1976 a diventare un perno del Diavolo con cui vinse due Coppa Italia e lo Scudetto della Stella nella stagione 1978-79. Nell’82 cambiò squadra e si trasferì in capitale giocando con la maglia giallorossa per tre stagioni e fu uno dei protagonisti del tricolore dell’82-83 e poi la Coppa Italia nell’annata successiva. Entrambe le squadre lo hanno voluto ricordare sui social. Il club cabitolino con un episodio del podcast “Ieri/Oggi” ed i rossoneri con un tweet.