Perché questo momento critico ha cambiato la storia di Sinner, di Djokovic e del tennis mondiale (Di lunedì 14 ottobre 2024) C'è un momento che segna il cambio di status di Jannik Sinner: è quello in cui ha evitato la sconfitta con Djokovic in Coppa Davis. Da quel 5-4 0-40 l'italiano ha giocato sei set con Djokovic e non gli ha concesso nemmeno una palla break. Fanpage.it - Perché questo momento critico ha cambiato la storia di Sinner, di Djokovic e del tennis mondiale Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) C'è unche segna il cambio di status di Jannik: è quello in cui ha evitato la sconfitta conin Coppa Davis. Da quel 5-4 0-40 l'italiano ha giocato sei set cone non gli ha concesso nemmeno una palla break.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rafa Nadal annuncia il ritiro attraverso un video : “È il momento di fermarsi”. E cita gli amici-rivali Federer e Djokovic - . Rafael Nadal ha annunciato il ritiro dal tennis professionistico attraverso un video pubblicato sui social. L'articolo Rafa Nadal annuncia il ritiro attraverso un video: “È il momento di fermarsi”. La decisione di ritirarsi arriva dopo un lungo periodo segnato da infortuni, in particolare quello alla gamba sinistra, che lo hanno tenuto fuori per quasi tutta la stagione 2023. (Ilfattoquotidiano.it)

Monaco : “Sinner mi ricorda Djokovic - ma Alcaraz è unico. Berrettini al momento non vale la top10” - Si è partiti dalla vittoria di Matteo Berrettini, contro l’australiano Chris O’Connell. Non è quello che me lo fa dire, sono altre valutazioni. Sinner, invece, non è così ed è straordinario proprio in questo e forse la sua mentalità nel tennis è meglio di quella di Alcaraz. Non lo faranno anche Shanghai. (Oasport.it)

Jannik Sinner - è il momento della verità : il Masters 1000 in Canada (senza Djokovic e Alcaraz) per blindare il primo posto in classifica - Per Sonego ci sarà un esordio molto complicato con Tallon Griekspoor e in prospettiva c’è la possibilità di un terzo turno proprio contro Sinner. In quest’ultimo caso però da segnalare due aspetti non secondari: la possibile stanchezza del canadese e soprattutto il grande stato di forma dell’azzurro dopo un torneo a Washington giocato da protagonista assoluto. (Ilfattoquotidiano.it)