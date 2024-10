Nations League 2024 2025 | Kolo Muani trascina la Francia vittorie per Germania e Ungheria

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Randalè il protagonista della serata in cui sono andati in scena gli incontri validi per la quarta giornata della Lega A di. L’attaccante del Psg ha infatti regalato tre punti pesanti alla, decidendo grazie a una doppietta la partita contro il Belgio. 2-1 il punteggio finale, con gli uomini di Deschamps che hanno stretto i denti nel finale per via dell’inferiorità numerica causata dall’espulsione di Tchouameni. La rete del momentaneo 1-1 l’aveva segnata Openda, mentre in precedenza Tielemans aveva sbagliato un rigore. RISULTATI E CLASSIFICHE Per quanto riguarda l’altro big match,–Olanda, a risultare decisivo è stato il gol di Leweling, attaccante dello Stoccarda che ha sbloccato la partita al 63?. Infine, successo per 2-0 dell’, che ha superato a domicilio la Bosnia-Erzegovina.