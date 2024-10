Messico, Hello Kitty Fun Run compie 50 anni: la corsa che celebra l’iconico felino (Di lunedì 14 ottobre 2024) Corridori e appassionati di Hello Kitty hanno partecipato a una corsa per celebrare l’iconico felino a Città del Messico. È il 50° anniversario della Hello Kitty Fun Run che, per il quarto anno, si corre in Messico dove persone di tutte le età percorrono cinque o dieci chilometri per le strade della capitale. I partecipanti hanno indossato fasce con orecchie, fiocchi rossi, magliette e altri accessori del personaggio di Hello Kitty della società giapponese Sanrio. Lapresse.it - Messico, Hello Kitty Fun Run compie 50 anni: la corsa che celebra l’iconico felino Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Corridori e appassionati dihanno partecipato a unaperrea Città del. È il 50°versario dellaFun Run che, per il quarto anno, si corre indove persone di tutte le età percorrono cinque o dieci chilometri per le strade della capitale. I partecipanti hanno indossato fasce con orecchie, fiocchi rossi, magliette e altri accessori del personaggio didella società giapponese Sanrio.

