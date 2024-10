Napolipiu.com - Mario Rui e Giuffredi, rottura definitiva: l’agente svela i motivi

(Di lunedì 14 ottobre 2024)su CRC: “Non ho condiviso le sue scelte” Notizie calcio Napoli. Nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” su CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto, ex agente diRui, raccontando i dettagli della fine del rapporto con il difensore portoghese.ha parlato apertamente delle divergenze che hanno portato alla separazione: “Ci possono essere delle divergenze nella vita. Ci possono essere delle dinamiche che possono portare alla fine di un rapporto. Con me si è sempre comportato bene in questi dodici anni, ha fatto una bella carriera”.ha sottolineato comeRui sia stato spesso sottovalutato nonostante il suo valore in campo fosse ineccepibile. “Ha ricevuto varie offerte, anche da club importanti come il San Paolo, ma lui ha deciso di rifiutare e di restare al Napoli.