Libano, Hezbollah lancia droni contro Israele: 4 soldati morti. Raid Idf su Gaza (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'attacco, rivendicato dal gruppo terroristico, contro una base militare vicino a Binyamina: 58 i feriti. Almeno 25 le vittime nei due bombardamenti nella Striscia. Idf: "Ospedale era un centro di Hamas" Quattro soldati dell'Idf sono stati uccisi e altri 58 sono stati feriti da un attacco di droni di Hezbollah contro una base militare vicino

Israele Libano news live - raid israeliano contro un ospedale a Gaza : “Distrutto comando di Hamas”. Drone Hezbollah buca le difese : 4 soldati morti - Abbiamo la Brigata Sassari con più di 1. L'esercito israeliano ha spiecato che "il centro di comando e controllo veniva utilizzato dai terroristi di Hamas per pianificare ed eseguire attacchi terroristici contro le truppe dell'Idf e lo Stato di Israele". ''La situazione è grave, ma la missione resta'' ha confermato il portavoce di Unifil Andrea Tenenti a Rainews24. (Quotidiano.net)

Libano - droni Hezbollah contro Israele : 4 soldati morti. Raid Idf su Gaza : “Era centro comando Hamas” - L'attacco è stato rivendicato da Hezbollah, che ha dichiarato di aver preso di mira una base di addestramento con uno “sciame di droni” […]. (Adnkronos) – Quattro soldati dell'Idf sono stati uccisi e altri 58 sono stati feriti da un attacco di droni di Hezbollah contro una base militare vicino a Binyamina, nel centro-nord di Israele. (Periodicodaily.com)

