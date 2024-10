La sfida contro Trump: battezzarlo fascista (Di lunedì 14 ottobre 2024) La denuncia del candidato vice J.D. Vance: "Non possiamo continuare a dire al popolo americano che un candidato è un fascista e che, se sarà eletto, sarà la fine della democrazia" Ilgiornale.it - La sfida contro Trump: battezzarlo fascista Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La denuncia del candidato vice J.D. Vance: "Non possiamo continuare a dire al popolo americano che un candidato è une che, se sarà eletto, sarà la fine della democrazia"

Regionali - Forza Nuova presenta il candidato. Genova Antifascista in piazza : "Nessuna parata nazista" - . Forza Nuova ha annunciato la candidatura alla presidenza della Regione Liguria di Angelo Riccobaldi, con presentazione ufficiale mercoledì 11 settembre 2024 nei locali del Bibi Service di via XX Settembre 41 alla presenza del segretario nazionale Roberto Fiore. Genova Antifascista, sui social, ha. (Genovatoday.it)

“Orgoglio fascista”. Ex colonnello dell’areonautica in uniforme SS : “Per dare la sveglia come Vannacci”. Fu candidato con FdI - ”, scrive Paolo Berizzi su Repubblica. Sconcerto a Piacenza, città dove Fuochi vive e ha comandato l’aeroporto militare di San Damiano, nel comune di San Giorgio Piacentino. Del fatto ha dato notizia oggi il quotidiano La Libertà, intervistando l’ex ufficiale che non nega di aver postato questa sua fotografia e anzi ne rivendica il contenuto con una giustificazione: “Colleziono uniformi e ... (Ilfattoquotidiano.it)