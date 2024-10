La camicia azzurra low cost di Meghan Markle (Di lunedì 14 ottobre 2024) Meghan Markle ha incontrato le ragazze dell’organizzazione no profit Girls Inc. di Greater a Santa Barbara. Per l’occasione, la reale ha optato per un business look. La moglie di Harry ha scelto una camicia azzurra con colletto e polsini bianchi, della capsule collection in edizione limitata di Marie Marot x J.Crew. Realizzata in cotone e disponibile a 106 euro, questo capo si distingue per un taglio dritto leggermente oversize. La mise è stata completata da pantaloni ampi, cintura di Ralph Lauren e pump Manolo Blahnik. Meghan Markle proclama (ancora una volta) la camicia capo statement per eccellenza. GUARDA LE FOTO Meghan Markle e il principe Harry in Nigeria: le foto più belle di un tour quasi royal Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA La camicia azzurra low cost di Meghan Markle Amica. Amica.it - La camicia azzurra low cost di Meghan Markle Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)ha incontrato le ragazze dell’organizzazione no profit Girls Inc. di Greater a Santa Barbara. Per l’occasione, la reale ha optato per un business look. La moglie di Harry ha scelto unacon colletto e polsini bianchi, della capsule collection in edizione limitata di Marie Marot x J.Crew. Realizzata in cotone e disponibile a 106 euro, questo capo si distingue per un taglio dritto leggermente oversize. La mise è stata completata da pantaloni ampi, cintura di Ralph Lauren e pump Manolo Blahnik.proclama (ancora una volta) lacapo statement per eccellenza. GUARDA LE FOTOe il principe Harry in Nigeria: le foto più belle di un tour quasi royal Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA LalowdiAmica.

