Israele vuole sbarazzarsi dell’Onu in Libano (Di lunedì 14 ottobre 2024) I rapporti tra Tel Aviv e le Nazioni Unite sono ormai apertamente conflittuali. Il punto di rottura è stato raggiunto quando Benjamin Netanyahu ha preteso l’allontanamento dei caschi blu dell’Onu dal fronte libanese. Leggi Internazionale.it - Israele vuole sbarazzarsi dell’Onu in Libano Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) I rapporti tra Tel Aviv e le Nazioni Unite sono ormai apertamente conflittuali. Il punto di rottura è stato raggiunto quando Benjamin Netanyahu ha preteso l’allontanamento dei caschi bludal fronte libanese. Leggi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Israele nega attacchi diretti all’Unifil : “Puntiamo agli Hezbollah”. La protesta della Ue e dell’Onu - Nella sua rivendicazione, Hezbollah ha affermato di aver colpito la base con “uno sciame di droni” e di aver così dimostrato di essere in grado di colpire Israele. . Ma Israele insiste: “Hezbollah lancia razzi verso Israele da zone vicino a postazioni nell’Unifil nel sud del Libano, ‘entro 300 metri dalle postazioni Unifil”, ha sostenuto l’Idf condividendo, sul suo account di ‘X’, una mappa ... (Secoloditalia.it)

Gli Stati Uniti esortano Israele a smettere di sparare alle forze di pace dell’ONU in Libano - “Ad esempio, abbiamo un caso in cui una torre è stata colpita da un incendio e sono state danneggiate anche le telecamere in una delle posizioni, il che ovviamente ci è sembrato molto simile a un incendio diretto”, ha detto Jean-Pierre Lacroix al programma Newshour della BBC. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato di esortare “assolutamente e positivamente” Israele a ... (Metropolitanmagazine.it)

Libano - Israele attacca i caschi blu dell’Onu : colpite basi italiane. Tensione Roma-Tel Aviv - Dall’altra parte, Hezbollah ha rivendicato di aver distrutto carri armati israeliani lungo la Linea Blu, infliggendo perdite significative all’esercito israeliano. Il governo italiano ha espresso la sua ferma condanna attraverso la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha convocato l'ambasciatore israeliano in Italia tramite il ministro della Difesa, Guido Crosetto, per chiedere ... (Ilfogliettone.it)