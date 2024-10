Il Brindisi e un attacco spuntato: solo un gol su azione in sei partite (Di lunedì 14 ottobre 2024) Brindisi - Il Brindisi non è riuscito ancora a cogliere la prima vittoria in campionato: nell'ultimo turno, contro il Casarano, è arrivata una sconfitta per 3-1, la quarta totale attualmente. E così la penalizzazione da scontare in classifica resta ancora a dieci punti, un quantitativo ancora Brindisireport.it - Il Brindisi e un attacco spuntato: solo un gol su azione in sei partite Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)- Ilnon è riuscito ancora a cogliere la prima vittoria in campionato: nell'ultimo turno, contro il Casarano, è arrivata una sconfitta per 3-1, la quarta totale attualmente. E così la penalizzda scontare in classifica resta ancora a dieci punti, un quantitativo ancora

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incendio sulla Statale Brindisi-Taranto, traffico in tilt - A fuoco un camion da cava sulla Statale 7 tra Brindisi e Taranto, in direzione Taranto. Il conducente non sarebbe ferito, ma la strada al momento risulta bloccata all'altezza dell'uscita per Latiano. (msn.com)

Ministero della Cultura, Giuli nomina Spano suo nuovo capo di gabinetto - Il corso è nato dopo le ripetute aggressioni al personale sanitario. Si svolge nella palestra della Dskm e insegnerà ai medici come reagire in caso di attacco ... (bari.repubblica.it)

Ascolti tv, Striscia La Notizia attacca De Martino e Paperissima recupera qualche spettatore - De Martino ha risposto alle accuse durante la puntata di ieri con una certa ironia: "Non so se avete notato, a furia di vincere non abbiamo nemmeno più i soldi per il pennarello. Al primo assegno è ... (affaritaliani.it)