Grande Fratello, ottava puntata: commenti a caldo (Di lunedì 14 ottobre 2024) Alle 21.40, su Canale 5, l’ottava puntata del Grande Fratello. Il reality show è condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nel ruolo di opinioniste. A voi i commenti! L'articolo Grande Fratello, ottava puntata: commenti a caldo proviene da Isa e Chia. Isaechia.it - Grande Fratello, ottava puntata: commenti a caldo Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Alle 21.40, su Canale 5, l’del. Il reality show è condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nel ruolo di opinioniste. A voi i! L'articoloproviene da Isa e Chia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chi è Luca Giglioli del Grande Fratello? Età e Instagram - Tutto su Luca Giglioli, concorrente della nuova edizione del Grande Fratello L'articolo Chi è Luca Giglioli del Grande Fratello? Età e Instagram proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Grande Fratello - Javier Martinez e Shaila Gatta sempre più vicini : "Lasciati andare" (VIDEO) - Nella Casa del GF, tra Javier Martinez e Shaila Gatta sembra essersi riaccesa la passione. Ecco cosa è successo!. (Comingsoon.it)

Grande Fratello 18 - diretta ottava puntata : chi sarà eliminato? - Si parlerà anche di Enzo Paolo, che in questi giorni ha vissuto un moto di gelosia a causa delle attenzioni di Clayton nei riguardi della moglie Carmen. 15). Nonostante questo, i suoi dubbi sul rapporto di coppia non si sono sciolti. Al suo fianco le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, insieme a Rebecca Staffelli in postazione social. (Davidemaggio.it)