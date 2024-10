Fuga di gas riempie l’abitacolo dell’auto, 20enne accende la sigaretta e parte l’esplosione: in prognosi riservata (Di lunedì 14 ottobre 2024) NARDÒ – Una piccola deflagrazione all’interno dell’abitacolo e la vettura prende fuoco. Tragedia sfiorata, nella serata di ieri, a Nardò. Intorno alle 22, i vigili del fuoco del comando provinciale hanno raggiunto via Pietro Giannone dove, probabilmente per una fuoriuscita di gas metano dal Lecceprima.it - Fuga di gas riempie l’abitacolo dell’auto, 20enne accende la sigaretta e parte l’esplosione: in prognosi riservata Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) NARDÒ – Una piccola deflagrazione all’interno dele la vettura prende fuoco. Tragedia sfiorata, nella serata di ieri, a Nardò. Intorno alle 22, i vigili del fuoco del comando provinciale hanno raggiunto via Pietro Giannone dove, probabilmente per una fuoriuscita di gas metano dal

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Leonardo Fabbri ha scherzato col fuoco : “Sbadigliavo - ero un leone senza fame. Gli americani…” - Sembrava sotto controllo, ma non lo è stato. 95, ha ottenuto il pass per l’atto conclusivo della gara a cinque cerchi con un notevole 21. Non diciamo nulla ma sono venuto qui per ambire a qualcosa di importante. Il secondo per me era buono, ma sono stato bravo a rimanere tranquillo. Il campione europeo in carica, capace di spingersi quest’anno fino a 22. (Oasport.it)