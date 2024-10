Firenze, al Meyer due ventilatori polmonari di ultima generazione grazie a Mukki (Di lunedì 14 ottobre 2024) Firenze, 14 ottobre 2024 - Un ventilatore polmonare per pazienti con ernia diaframmatica e uno per assistere la respirazione dei neonati prematuri che devono essere trasportati: sono questi i macchinari di ultima generazione che la Fondazione Meyer ha messo a disposizione dell’ospedale pediatrico fiorentino grazie al sostegno di Mukki. In occasione dei settant’anni di Mukki, la Centrale del Latte d’Italia, oggi parte del gruppo Newlat Food, ha scelto di rinnovare il proprio sostegno alla Fondazione Meyer. La rinnovata collaborazione con l’azienda genera dunque una spinta al progetto di “Sostegno alle attività sanitarie”, su cui la Fondazione Meyer è chiamata a destinare le sue risorse. Lanazione.it - Firenze, al Meyer due ventilatori polmonari di ultima generazione grazie a Mukki Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 - Un ventilatore polmonare per pazienti con ernia diaframmatica e uno per assistere la respirazione dei neonati prematuri che devono essere trasportati: sono questi i macchinari diche la Fondazioneha messo a disposizione dell’ospedale pediatrico fiorentinoal sostegno di. In occasione dei settant’anni di, la Centrale del Latte d’Italia, oggi parte del gruppo Newlat Food, ha scelto di rinnovare il proprio sostegno alla Fondazione. La rinnovata collaborazione con l’azienda genera dunque una spinta al progetto di “Sostegno alle attività sanitarie”, su cui la Fondazioneè chiamata a destinare le sue risorse.

