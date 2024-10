Metropolitanmagazine.it - Finché morte non ci separi 2 si farà: Samara Weaving e Radio Silence torneranno per il sequel

(Di lunedì 14 ottobre 2024) È ufficiale:non ci2 è in lavorazione. La notizia è stata annunciata dadurante una proiezione di Searchlight per il loro film horror cult del 2019 che ha dato inizio a tutto. Le riprese principali e la data di uscita saranno annunciate in seguito. Ready or Not (questo il titolo originale) ha lanciatoverso una fama enorme presso il pubblico statunitense, oltre che per l’attrice australiana protagonista del film,. L’attrice ha recentemente dichiarato a ComicBook: “Ci sto. Penso che ci stiamo tutti, non lo so. Penso che ci stiamo tutti Non so se ci siamo strette di mano con il sangue, ma più o meno. Ci siamo strette di mano con lo sputo, ma non ci siamo tagliate le mani e non ci siamo strofinate il sangue insieme“.