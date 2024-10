Ferito a un mano, giovane operaio soccorso dall’eliambulanza (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ancora un incidente sul lavoro nel Bresciano. Nella tarda mattinata di oggi (lunedì 14 ottobre) un operaio di 33 anni ha riportato gravi ferite a una mano mentre stava manovrando un carrello. La chiamata ai soccorsi è scattata in Codice rosso, verso le 11, dalla Bpa di Prevalle, ditta Bresciatoday.it - Ferito a un mano, giovane operaio soccorso dall’eliambulanza Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ancora un incidente sul lavoro nel Bresciano. Nella tarda mattinata di oggi (lunedì 14 ottobre) undi 33 anni ha riportato gravi ferite a unamentre stavavrando un carrello. La chiamata ai soccorsi è scattata in Codice rosso, verso le 11, dalla Bpa di Prevalle, ditta

