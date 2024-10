Elon Musk presenta il robot Optimus di Tesla di cui non potremo più fare a meno: si va verso la sostituzione tecnica? (Di lunedì 14 ottobre 2024) Leggo sui principali più venduti quotidiani nazionali e internazionali che Elon Musk ha recentemente presentato Optimus, il robot maggiordomo di ultima generazione: "non potrete farne a meno", ha dichiarato con giubilo il magnate multimilionario appartenente al patriziato cosmopolitico, l'uomo che v Ilgiornaleditalia.it - Elon Musk presenta il robot Optimus di Tesla di cui non potremo più fare a meno: si va verso la sostituzione tecnica? Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Leggo sui principali più venduti quotidiani nazionali e internazionali cheha recentementeto, ilmaggiordomo di ultima generazione: "non potrete farne a", ha dichiarato con giubilo il magnate multimilionario appartenente al patriziato cosmopolitico, l'uomo che v

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tutto quello che non sai sulla nave Starship di Elon Musk - La nave spaziale di Elon Musk ha le carte in regola per diventare il primo mezzo di trasporto capace di portare con una certa frequenza l'uomo sulla Luna, su Marte e, in futuro, anche oltre. (Ilgiornale.it)

Io Robot - il regista contro Elon Musk : "Mi ha rubato il design per il suo nuovo Optimus di Tesla" - Il rivoluzionario Optimus della Tesla potrebbe aver preso in prestito il design dal film fantascientifico di Alex Proyas? Il regista ne è convinto Giovedì scorso, il cofondatore e CEO di Tesla, Elon Musk, ha svelato i modelli dei suoi nuovi prototipi a guida autonoma: il cybercab e il robovan. Quest'ultimo ha postato i suoi …. (Movieplayer.it)

SpaceX - il lancio di Starship è un trionfo : il booster preso al volo al rientro sulla Terra. Esulta Elon Musk – Il video - In copertina: EPA/SPACE X I Il momento in cui il booster arriva alla piattaforma di lancio, Boca Chica, Texas, 13 ottobre 2024. L’ammaraggio Poco dopo si è conclusa anche la seconda fase del lancio che prevedeva l’ammaraggio della navicella vera e propria, Starship. Come riporta il Corriere, è circa 700 volte più potente di un comune aereo di linea. (Open.online)