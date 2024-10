Quotidiano.net - Dal talent al parent. Tutti figli delle stelle: se l’arte è nel sangue, la tv è di famiglia

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Si era capito nel 2010 quando all’Isola dei Famosi 7 entrò in gioco una nuova categoria: i “di“. Daniele Battaglia (o di Dodi dei Pooh), Roberto Fiacchini (o adottivo di Renato Zero), Manuela Boldi (a di Cipollino), Guenda Goria (a di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria). Era un’ammissione, un atto di lealtà. Un esercito di pargoli di gente famosa per proprietà transitiva e diritto acquisito sfruttava la fama dei genitori e si piazzava davanti alle telecamere nella logica del win win: va bene a loro ma anche al programma, aiutato a decollare dalla gloria riflessa. È così che siamo scivolati dalal, fra i mugugni dei fanatici della meritocrazia arroccati su un pensiero malevolo: ipartono avvantaggiati nella corsa al successo perché un provino non si nega a certi cognomi.